Эрдоган заявил, что Турция «не в долгу у Израиля»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может «свободно выражаться» о позиции страны по конфликту в секторе Газа, поскольку его страна «не в долгу у Израиля ». Его слова приводит «РИА Новости».

«Я говорю свободно, мы ничего не должны Израилю. Если бы мы были в долгу, мы не могли бы говорить так свободно», — сказал Эрдоган на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

По его словам, на встрече они обсуждали решение ситуации в секторе Газа. Эрдоган отметил, что через неделю президент ФРГ приедет в Израиль и он попросил его обеспечить прекращение огня с этой стороны, а он в свою очередь сделает это со стороны Палестины. Президент Турции уверен, что если им это удастся, то они «спасут регион от огненного кольца».