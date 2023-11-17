Эрдоган заявил, что Турция «не в долгу у Израиля»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может «свободно выражаться» о позиции страны по конфликту в секторе Газа, поскольку его страна «не в долгу у Израиля». Его слова приводит «РИА Новости».
«Я говорю свободно, мы ничего не должны Израилю. Если бы мы были в долгу, мы не могли бы говорить так свободно», — сказал Эрдоган на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
По его словам, на встрече они обсуждали решение ситуации в секторе Газа. Эрдоган отметил, что через неделю президент ФРГ приедет в Израиль и он попросил его обеспечить прекращение огня с этой стороны, а он в свою очередь сделает это со стороны Палестины. Президент Турции уверен, что если им это удастся, то они «спасут регион от огненного кольца».
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