На Украине сообщили о начале переговоров с ФРГ о гарантиях безопасности

Украина начала переговоры с Германией по двусторонним гарантиям безопасности. Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.

"По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака] сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности", - говорится в сообщении на сайте офиса.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.

Германия присоединилась к пяти другим государствам Группы семи (G7), с которыми Украина уже начала подобные переговоры. Как указали в президентской администрации, стороны обменялись видением подходов к предстоящим двусторонним гарантиям безопасности, их формату и наполнению, а также согласовали план дальнейших действий.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине.

Затем к данной декларации присоединились некоторые другие страны. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами.