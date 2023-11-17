Французского сенатора обвинили в подмешивании наркотика своей гостье-депутату

Французского 66-летнего сенатора Жоэля Геррио от правоцентристской партии «Горизонты» задержали в Париже по подозрению в нападении на женщину-депутата и подмешивании ей наркотиков, передают СМИ со ссылкой на прокуратуру города.

По информации Politico, в заявлении на Геррио утверждалось, что он скрытно «ввел человеку вещество, которое может лишить его способности принимать решения, с целью совершения изнасилования или сексуального насилия». В прокуратуре уточнили, что этим веществом было экстази – аналогичный наркотик нашли доме сенатора в ходе обыска.

В пятницу Геррио отправили под арест. По упомянутому обвинению ему грозит штраф в 75 тыс. евро или лишение свободы на срок до пяти лет. Адвокат сенатора в разговоре с журналистами отказался раскрывать детали дела, заявив лишь, что история «очень далека от скверной интерпретации, представленной в прессе».