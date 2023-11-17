Express: Путин сделал устрашающее предупреждение Британии

Полет российского межконтинентального сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 к северу от Британских островов является «устрашающим шагом» президента России Владимира Путина в адрес Великобритании. Об этом пишет издание Express.

«Полет Ту-160 к северу от Британии является предупреждением Путина Лондону», — говорится в материале.

Там добавили, что такой шаг связан с продолжающимся конфликтом на Украине. Москва описала полеты как «обычные» учения.