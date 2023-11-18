Байден рассказал президенту Мексики, что приревновал его к своей жене

Лидер США Джо Байден встретился на полях саммита АТЭС в Калифорнии с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Во время совместного ужина глава Белого дома, которму вот-вот исполнится 81 год, заявил, что его жене, первой леди Джилл Байден , нравится более молодой, 70-летний, мексиканский лидер, пишет Daily Mail .

"Я же говорил тебе, ты сидел рядом с моей женой, ты был таким очаровательным, что я волновался, что ты нравишься ей больше, чем я сейчас", - пошутил Байден.

"Он первый президент в Соединенных Штатах за последнее время, который не построил стен (на границе двух стран). Это правда, и нам нужно продолжать поддерживать друг друга, чтобы миграция была вариантом, а не принуждением", - сказал Обрадор.

Во время встречи в пятницу вечером главы двух государств обсудили проблему с распространением фентанила, поступающего в США транзитом через Мексику. Байден в этом вопросе намерен оказать давление на соседнюю страну после того, как добился от Китая обязательств по пресечению химических веществ-прекурсоров наркотика, который опустошает страну.

Ранее сообщалось, что во время саммита АТЭС Байден выглядел сбитым с толку, когда вышел на сцену вместе с другими мировыми лидерами. На опубликованных кадрах можно заметить, как глава Белого дома оглядывается на других участников мероприятия с растерянным выражением лица. Затем он хватает руку высокопоставленного чиновника, находящегося рядом с ним, и идет к трибуне для группового снимка, а потом начинает извиняться за то, что заставил всех ждать.