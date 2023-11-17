В ВОЗ усомнились в полезности ООН

ООН создали с целью содействия миру во всем мире, поэтому возникает вопрос о ее полезности в связи с продолжающимся конфликтом в секторе Газа. Такое послание Генассамблее ООН направил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает «РИА Новости».

Он отметил, что данный кризис является серьезным испытанием для ООН и ее государств-членов.

«Эта организация была создана для укрепления мира в нашем мире. Если вы, как государства-члены ООН, не хотите или не можете остановить это кровопролитие, тогда мы должны спросить: для чего существует Организация Объединенных Наций?» — написал в послании Гебрейесус.

По его мнению, кризис в секторе Газа также является кризисом для ООН и всего человечества, поэтому «разговоров, резолюций и заявлений недостаточно». На этом фоне глава ВОЗ призвал ООН «обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гумпомощи гражданскому населению Газы».