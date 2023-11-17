В ВОЗ усомнились в полезности ООН
ООН создали с целью содействия миру во всем мире, поэтому возникает вопрос о ее полезности в связи с продолжающимся конфликтом в секторе Газа. Такое послание Генассамблее ООН направил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает «РИА Новости».
Он отметил, что данный кризис является серьезным испытанием для ООН и ее государств-членов.
«Эта организация была создана для укрепления мира в нашем мире. Если вы, как государства-члены ООН, не хотите или не можете остановить это кровопролитие, тогда мы должны спросить: для чего существует Организация Объединенных Наций?» — написал в послании Гебрейесус.
По его мнению, кризис в секторе Газа также является кризисом для ООН и всего человечества, поэтому «разговоров, резолюций и заявлений недостаточно». На этом фоне глава ВОЗ призвал ООН «обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гумпомощи гражданскому населению Газы».
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.