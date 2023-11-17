Эрдоган: от Газы ничего не осталось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля в секторе Газа привели к чрезмерным жертвам и разрушениям. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Эрдоган сделал во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
«Скажу откровенно, никто не говорит о том, что происходит после 7 октября. К сожалению, убиты 13 тысяч палестинцев — дети, женщины, пожилые. От сектора Газа ничего не осталось», — заявил он.
Помимо этого Эрдоган также добавил, что власти Израиля скрывают владение ядерным оружием.
«Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь», — добавил турецкий президент.
Напомним, что 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля «Потоп Аль-Аксы», после чего боевое крыло движения совершило масштабную атаку на приграничные районы Израиля. В ответ на это израильские власти объявили о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.