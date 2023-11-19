В Берлине тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

В марше приняли участие порядка четырех тысяч человек, многие их них несли флаги Палестины. Демонстранты призывали к освобождению сектора Газа, но при этом не поддерживали атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль.

11 ноября в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа. По официальным данным, количество вышедших на протест превысило 300 тысяч человек. В то же время организаторы говорят о 800 тысячах митингующих.