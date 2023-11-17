Протестующие в Нью-Йорке взяли в осаду здание телеканала Fox News
Протестующие устроили митинг у здания Fox News в Нью-Йорке, фактически взяв штаб-квартиру телеканала в осаду.
На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как группа протестующих скандирует лозунги и держит плакат с надписью "Ложь Fox News прикрывает геноцид!", сообщает Al-Jazeera.
Fox News является главным медиа-активом австралийского миллиардера Руперта Мердока, занимает произраильскую позицию в освещении войны в секторе Газа.
Американские СМИ в целом подверглись критике за освещение войны в секторе Газа. Решение некоторых американских журналистов и средств массовой информации присоединиться к израильским вооруженным силам вызвало гнев в мусульманском мире.
Наблюдатели заявили, что сообщения, появляющиеся в результате такого освещения, носят фейковый характер и не могут считаться справедливыми.
Эти СМИ, связанные с израильскими вооруженными силами, ранее признали, что они могут снимать видео только с разрешения военных, а власти Израиля должны дать добро на любые кадры, прежде чем они будут опубликованы.