Протестующие в Нью-Йорке взяли в осаду здание телеканала Fox News

Протестующие устроили митинг у здания Fox News в Нью-Йорке, фактически взяв штаб-квартиру телеканала в осаду.

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На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как группа протестующих скандирует лозунги и держит плакат с надписью "Ложь Fox News прикрывает геноцид!", сообщает Al-Jazeera.

Fox News является главным медиа-активом австралийского миллиардера Руперта Мердока, занимает произраильскую позицию в освещении войны в секторе Газа.

Американские СМИ в целом подверглись критике за освещение войны в секторе Газа. Решение некоторых американских журналистов и средств массовой информации присоединиться к израильским вооруженным силам вызвало гнев в мусульманском мире.

Наблюдатели заявили, что сообщения, появляющиеся в результате такого освещения, носят фейковый характер и не могут считаться справедливыми.