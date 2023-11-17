СМИ: США стоят в шаге от мировой войны, которую проиграют

Соединенные Штаты находятся в шаге от начала мировой войны, которую могут проиграть, пишет Foreign Policy.

В статье говорится, что если возникнет противостояние между Китаем и Тайванем, ситуация может "быстро перерасти в глобальную войну на трёх фронтах", включая Украину и Ближний Восток, с участием США.

Автор материала отмечает, что США и их слабо вооруженные союзники могут не выдержать эскалации на трех отдаленных театрах военных действий.

Так, китайский флот уже превосходит американский по количеству кораблей, а кроме того гипотетические противники обладают обычным и ядерным оружием, которое может достичь территории США, говорится в публикации.

Издание пишет, что глобальная война больше не является мечтой ястребов и милитаристов, а стала реальной возможностью, и Вашингтону следует напрячь все силы, чтобы подготовиться к этому сценарию.

Для этого США нужно переориентировать экономику на военные рельсы, увеличить расходы на оборону.