Отставные военные призвали армию сместить премьера Испании

«Принимая во внимание, что статья 8.1 нашей Конституции говорит о том, что миссией Вооруженных сил, помимо гарантии суверенитета и независимости Испании и защиты ее территориальной целостности, является защита конституционного порядка <..> мы поднимаем свой голос в этом Манифесте и просим ответственных за защиту конституционного порядка отправить в отставку председателя правительства и призываем к всеобщим выборам», — говорится в тексте петиции, размещенной на сайте ассоциации отставных военнослужащих Испании.