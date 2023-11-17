Переговоры о вхождение Украины в ЕС находятся под угрозой

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите блока в декабре находится под угрозой, в том числе из-за сопротивления Венгрии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на международное СМИ.

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«Решение пригласить Украину начать переговоры о членстве в ЕС, которое ожидается в середине декабря, находится под угрозой», — приводятся в тексте слова европейского политика.

По его словам, одной из причин является «сопротивление Венгрии», а также успехи Украины по выполнению необходимых условий.

«Я думаю, что некоторые страны будут использовать это, чтобы вернуться к этому вопросу в марте», — добавил чиновник.

В связи с этим декабрьское решение по Украине, по его словам, находится под угрозой.

Напомним, что в начале ноября ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявив, что Киев и Кишинев уже выполнили несколько условий.