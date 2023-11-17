Шестеро бежавших от призыва украинцев попросили убежища в Молдавии

Шестеро украинцев, спасавшихся от мобилизации, нелегально пересекли молдавскую границу и попросили убежища у местных властей. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы молдавской Пограничной полиции.

«Пограничная полиция выявила шестерых иностранцев, которые незаконно пересекли границу из Украины в Молдавию . Они запросили убежища на территории республики», — следует из текста сообщения.

Сообщается, что пятеро мужчин были задержаны сотрудниками погранслужбы у села Токуз, еще одного удалось поймать у населенного пункта Сэиць. Перебежчики рассказали, что покинули родину нелегально, надеясь избежать отправки на передовую. После поимки их отправили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, теперь судьба украинцев находится в руках молдавских властей.