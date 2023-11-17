ООН обязала Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе

Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность всего населения Нагорного Карабаха, в том числе армян. Об этом сообщает ТАСС.

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Зачитывая решение суда, председатель инстанции Джоан Донохью заявила, что в отношении людей, которые остались в регионе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и планируют оставаться там не должны применяться сила и запугивание.