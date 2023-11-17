В подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели сухой закон. Об этом в своем Александр Прокудин.

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По словам чиновника, продажа алкоголя запрещена на территории большинства населенных пунктов региона. В то же время запрет не распространяется на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку.

9 ноября депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала запретить пить командованию вооруженных сил республики для «победы над совком». По ее словам, сухой закон должен изменить отношение к проблеме среди военных.