Эстония привезла к границе с Россией "зубы дракона"

По его информации, ночью 17 ноября на мосту в Нарве очевидцы заметили грузовик с пирамидальными глыбами, так называемыми зубами дракона, которые необходимы для препятствования перемещению техники. На сайте была опубликована фотография с ними.

"Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", - приводит rus.postimees.ee слова руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийвы.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.