Пока вы не уснули: перемирие Израиля и ХАМАС, опасения Лукашенко по конфликту на Украине

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Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии

Палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение перемирия сроком на три дня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Стороны конфликта в Газе достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе», — передает телеканал Al Arabiya. Когда наступит перемирие, не уточняется.

Лукашенко опасается перехода конфликта с Украины в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему приходится прикладывать немало усилий, чтобы конфликт с территории Украины не перешел в страну. Как сообщает агентство Белта, об этом он сказал во время встречи с трудовым коллективом ювелирной компании «Кристалл» в Гомеле на юге республики.

Лукашенко подчеркнул, что он мирный человек и готов делать все, чтобы «войны не было». Это актуально и для граждан.

В Финляндии назвали время установки заграждений на КПП на границе с Россией

Ограждения будут установлены в полночь (01:00 мск 18 ноября) на границе Финляндии и России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на финскую пограничную службу.

«Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», — говорится в заявлении.

Россия закрывает визовые центры во Франции

Российские визовые центры прекратят работу во Франции с 24 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства.

В дипмиссии пояснили, что будут закрыты визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.

«По вопросам оформления виз просьба обращаться в консульский отдел посольства Российской Федерации во Франции, генеральное консульство РФ в Страсбурге, генеральное консульство РФ в Марселе и в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер», — пояснили в посольстве.

Там также напомнили, что прием посетителей на оформление виз осуществляется строго по записи.

Зеленский заявил о возможном «майдане» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в стране может готовиться новый "майдан" с целью смещения главы государства, при этом в попытках подобной дестабилизации он обвинил Россию, пишет агентство Bloomberg по итогам встречи украинского лидера с представителями иностранной прессы.

Украинский лидер пояснил, что речь идет об операции под названием «Майдан – 3». При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность к ней российской стороны.

Российские военные нанесли удары по военным заводам Харькова

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по крупным промышленным объектам Харькова. По его информации, российские военные, в частности, ликвидировали минувшей ночью завод имени Малышева и Харьковский бронетанковый завод. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, разрушения на военно-промышленных объектах достаточно серьезные. По данным «Иди и смотри», на поврежденных заводах ремонтируют военную технику и собирают беспилотные летательные аппараты.

ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по освобождению заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале ноября Бен Цви подтвердил, что в заложниках в секторе Газа находятся 240 человек — «от грудных детей до стариков».

Несколько человек позже были освобождены. Дипломат отмечал, что одну из них, молодую военнослужащую, удалось найти и освободить военным.

Армения станет полноправным членом МУС

Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в заявлении инстанции.

"Армения станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы", - отметили в суде.

Кроме того, в МУС информировали, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что "Армения задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года".

В Чехии начали пломбировать российскую недвижимость

Unsplash

В Чехии «заморозили» десятки объектов российской недвижимости - на части зданий появились пломбы с датой 16 ноября. Об этом сообщает České noviny.

Блокировка российских госактивов стала результатом внесения компании по управлению активами РФ за рубежом в национальный санкционный список Чехии, одобренный правительством 15 ноября. Речь идет о примерно 70 объектах недвижимости, в основном в Праге, Среднечешском крае и Карловых Варах, сообщал министр иностранных дел Ян Липавский. С опечатанными зданиями нельзя совершать с ними никаких операций, в том числе нельзя получать арендную плату с арендаторов.

США столкнулись с проблемой сдерживания ядерной программы Ирана

Палестино-израильский конфликт резко сократил возможности США и их союзников для «обуздания» программы Ирана по обогащению урана, так как любые переговоры по этому поводу рискуют усилить напряженность в регионе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет агентство Reuters.