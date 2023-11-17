В ЕС усомнились в способности компенсировать помощь Украине от США

Чиновники стран Запада полагают, что военную помощь Украине от США не получится заменить поддержкой от стран Евросоюза. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По мнению собеседников газеты, военная поддержка США является ключевой для Украины. Чиновники полагают, что в случае её остановки Европа не сможет заменить финансирование и военную технику, поступающую из США.

При этом источник отмечает, что такая перспектива не останавливает страны Евросоюза от наращивания военной поддержки Украины. По мнению авторов издания, опасения перед возможным сокращением военной помощи из США только подталкивают страны Европы активнее помогать Украине.

«Европейские правительства увеличивают свою помощь Украине, поскольку растут опасения, что неспособность Вашингтона одобрить новую помощь может привести к тому, что Украина потеряет позиции в войне против России», — сообщает источник.