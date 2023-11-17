Президент Австрии подарил игрушку укусившему его псу главы Молдавии

Президент Австрии Александер ван дер Беллен подарил игрушку укусившей его собаке, которая принадлежит главе Молдавии Майе Санду. Об этом сообщает «РИА Новости».

На кадрах, показанных агентством, видно, как ван дер Беллен передает Санду мягкую игрушку и еще один презент для собаки. Также можно заметить пластыри на правой руке президента Австрии.

Комментируя произошедшее, ван дер Беллен отметил, что понимает собаку, которая перенервничала из-за большого количества людей.