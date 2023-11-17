На Пизанской башне вывесили флаг Палестины

Группа итальянских студентов вывесила на Пизанской башке флаг Палестины в знак солидарности с палестинским народом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, студенты вывесили на Пизанской башне флаг Палестины в рамках манифестации, которую они провели 17 ноября в Пизе.

«Сегодня утром сотни людей прошли по улицам Пизы, чтобы потребовать немедленного прекращения огня и остановить обстрелы, которые уже более месяца обрушиваются на территории Газы», — приводятся в тексте слова одного из студентов.

По его словам, флаг Палестины на Пизанской башне был поднят «в знак солидарности с палестинским народом». В этой акции приняли участие около 15 студентов, которые «ворвались внутрь Пизанской башни, минуя контроль». Также демонстранты зажгли несколько дымовых шашек, но ущерб памятнику нанесен не был.