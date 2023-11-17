Байден объяснил, как США удалось избежать шатдауна за счет Украины и Израиля

16 ноября Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощь Украине и Израилю. Такое решение было продиктовано стремлением избежать приостановки работы центрального органа госуправления страны, заявил в пятницу американский президент.

«Минувшим вечером я подписал законопроект, предотвратив тем самым приостановку работы правительства. Это важный шаг, но нам нужно сделать больше», – написал Байден в соцсети X.

Отдельно Байден призвал Конгресс сосредоточиться на решении проблем в сфере нацбезопасности и обратиться ко внутренней политике.

На прошлой неделе законопроект о финансировании федеральных министерств до 19 января внес на рассмотрение спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон. Закон, получивший широкую поддержку обеих партии, предполагает, что выделение помощи Украине и Израилю будет рассматриваться в отдельном порядке.