Новый казус произошел с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Калифорнии. На кадрах, которые публикует Telegram-канал «Пул N3», видно, что американский лидер смутил индонезийского коллегу Джоко Видодо своей попыткой поздороваться.

На видео попал момент после групповой фотосессии с участниками саммита АТЭС. Когда лидеры стран начали расходиться, президент США Джо Байден повернулся к главе Индонезии Джоко Видодо и стал с ним здороваться. На кадрах видно, как Видодо оборачивается к Байдену и бросает на него недоуменный взгляд.