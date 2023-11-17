СМИ: часть стран ЕС не хочет обсуждать присутствие Украины в блоке

Ряд стран Евросоюза не готовы обсуждать вступление Украины в блок. Об этом со ссылкой на издание EUobserver пишет РИА Новости.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. А 8 ноября 2023 года она выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз.

При этом, по словам неназванного европейского дипломата, не все страны ЕС готовы к переговорам о членстве Украины по разным причинам, но некоторые из них «будут прятаться» за более агрессивно настроенными соседями по объединению.

«Безусловно, Австрия будет препятствовать, но она будет прятаться за Венгрией (…) Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет видеть Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру», — пояснил он.

По его мнению, Берлин хочет использовать украинский вопрос и добиться изменений в ЕС для более широкого применения голосования по принципу квалифицированного большинства, что позволит немцам «получить больше власти».

«Но в действительности они не верят в то, что Украина присоединится», — констатировал он.