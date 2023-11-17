В Германии подсчитали траты на прически для канцлера Шольца

Федеральное правительство Германии подсчитало затраты на прически и визажистов для лысого канцлера Олафа Шольца и других правительственных чиновников, которые были совершены с января 2023 года. Об этом сообщает Bild.

Так, на парикмахера и макияж для Шольца было потрачено свыше 23 тысяч евро (порядка 2,2 млн рублей). Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потратила на свой имидж значительно больше — 98,7 тысячи евро (около 9,5 млн рублей). Более скромные затраты оказались у министра обороны Бориса Писториуса — на прическу и услуги визажистов для главы ведомства потратили всего 3,8 тысячи евро (около 374 тысячи рублей).

Всего с начала года на внешность немецких политиков в общей сложности потратили 186 тысяч евро (порядка 18 млн рублей).

Стали известны траты Германии на парикмахера для Меркель

Напомним, что ранее издание Tagesspiegel сообщило, что немецкое правительство тратит на поддержание внешнего вида бывшего канцлера Ангелы Меркель по 3 тысячи евро ежемесячно (около 318 тысяч рублей). Их получает женщина, которая оказывает политику услуги визажиста, стилиста и парикмахера.

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