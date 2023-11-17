В Германии подсчитали траты на прически для канцлера Шольца

Федеральное правительство Германии подсчитало затраты на прически и визажистов для лысого канцлера Олафа Шольца и других правительственных чиновников, которые были совершены с января 2023 года. Об этом сообщает Bild.

Так, на парикмахера и макияж для Шольца было потрачено свыше 23 тысяч евро (порядка 2,2 млн рублей). Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потратила на свой имидж значительно больше — 98,7 тысячи евро (около 9,5 млн рублей). Более скромные затраты оказались у министра обороны Бориса Писториуса — на прическу и услуги визажистов для главы ведомства потратили всего 3,8 тысячи евро (около 374 тысячи рублей).

Всего с начала года на внешность немецких политиков в общей сложности потратили 186 тысяч евро (порядка 18 млн рублей).