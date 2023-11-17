В ЕС оценили блокировку российской госнедвижимости в Чехии

В Еврокомиссии (ЕК) прокомментировали новые санкции Чехии против России, заявив, что страны Евросоюза самостоятельно реализуют ограничительные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Чехия внесла в свой в национальный санкционный список компанию по управлению активами РФ за рубежом. В рамках новых санкций планируют опечатать примерно 70 объектов недвижимости, в основном в Праге, Среднечешском крае и Карловых Варах, сообщал министр иностранных дел Ян Липавский.

С опечатанными зданиями нельзя совершать никаких операций, в том числе нельзя получать арендную плату с арендаторов. Меры по блокировке не распространяются на дипломатические здания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эти санкции неприемлемыми. Он сообщил, что власти РФ проанализируют ситуацию и, возможно, примут ответные меры в отношении чешской госсобственности.

«Страны-члены ЕС самостоятельно несут ответственность за применение санкций», — так прокомментировали эти меры в ЕК.

В Еврокомиссии заявили, что находятся в контакте с властями Чехии, «чтобы обеспечить единообразное применение санкций».