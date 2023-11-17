«Возможен скандал»: немецкие СМИ о визите Эрдогана в Берлин

Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию пройдет на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Факт визита заставил немецкие власти принять ряд мер по предотвращению политического скандала. Об этом пишут немецкие СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа.

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При этом в Германии опасаются, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может спровоцировать в стране «волну антисемитизма». Ранее в своей речи в Великом национальном собрании Турции Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Позже на митинге в защиту Палестины 28 октября он обвинил Запад в кризисе вокруг сектора Газа и спросил, хотят ли западные страны повторения «войны креста и полумесяца». После этого лидер молодежного союза немецкой партии ХДС Йоханнес Винкель назвал Эрдогана исламистом, который «ведет агитацию против Израиля — в том числе и в Германии».

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, сегодняшний визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает серьезные опасения в Берлине, так как евреи и мусульмане, живущие в Германии, «уже давно ведут диалог и ищут что-то, что их объединяет». А глава Турции за неделю до своего короткого визита «поставил под сомнение право Израиля на существование».

«В Берлине ожидается «трудный обмен мнениями», особенно по этой теме, так как никогда не знаешь, как поведет себя Эрдоган», — отмечается в статье.

В свою очередь Bild обратило внимание на то, что Берлин опасается такого же политического скандала, который разразился в прошлый визит президента Турции в страну.

В 2018 году Эрдоган «приехал в качестве просителя», напоминает издание, но среди прочего отказался пожать руку политику «Партии зеленых» Джему Оздемиру, пригрозил сорвать пресс-конференцию и заявил на открытии мечети Дитиб в Кельне о дискриминации футболиста Месута Озила из-за его турецких корней.

В этот раз во время пребывания Эрдогана в Берлине запланировано несколько демонстраций. Ожидается, что поддерживать порядок в городе будет около 1500 полицейских.

Эрдоган прилетит в Берлин во второй половине дня, у него запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Также планируется официальный ужин. Темами обсуждения должны стать как палестино-израильский конфликт, так и соглашение о беженцах, говорится в статье.

При этом власти Германии исключили «прямой контакт гостя с населением». Так, не будет никаких публичных выступлений Эрдогана, кроме мероприятий для прессы. Но и там ожидается лишь заявление турецкого лидера. Пока журналистам объявлено, что вопросы задавать запрещено, но по этому вопросу еще ведутся консультации.

«Германии, НАТО и ЕС нужна Турция, чтобы контролировать иммиграцию в Европу. Потому что Эрдоган гарантирует, что около 4 миллионов беженцев, большинство из которых из Сирии, не приедут в ЕС», — подчеркивается в статье.