Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии

Палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение перемирия сроком на три дня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. ТАСС

«Стороны конфликта в Газе достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе», — передает телеканал Al Arabiya. Когда наступит перемирие, не уточняется. Ura.Ru