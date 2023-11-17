В Финляндии назвали время установки заграждений на КПП на границе с Россией

Ограждения будут установлены в полночь (01:00 мск 18 ноября) на границе Финляндии и России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на финскую пограничную службу. ТАСС

«Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», — говорится в заявлении. RT на русском