Палестинский вице-премьер погиб в секторе Газа

Вице-спикер палестинского законодательного совета Ахмед Бахар умер от полученных ранений в Газе. Об этом сообщает палестинское агентство Maan.

По информации журналистов, Бахар был членом руководства движения ХАМАС. Кроме политической деятельности он также преподавал в Исламском университете сектора Газа.

Где и когда вице-спикер получил ранения, которые стали для него смертельными, в публикации не уточняется.