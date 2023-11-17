Палестинский вице-премьер погиб в секторе Газа

Вице-премьер законодательного совета Палестины погиб в секторе Газа
Вице-спикер палестинского законодательного совета Ахмед Бахар умер от полученных ранений в Газе. Об этом сообщает палестинское агентство Maan.
По информации журналистов, Бахар был членом руководства движения ХАМАС. Кроме политической деятельности он также преподавал в Исламском университете сектора Газа.
Где и когда вице-спикер получил ранения, которые стали для него смертельными, в публикации не уточняется.
Напомним, что вчера, 16 ноября, глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявлял, что израильские войска близки к уничтожению всей военной инфраструктуры в северных районах сектора Газа. Он говорил, что на данный момент бойцам ЦАХАЛ лишь осталось «кое-что» доделать. Также ЦАХАЛ заявлял, что ХАМАС по факту перестал существовать как организованная военная структура на севере анклава.