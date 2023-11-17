Си Цзиньпин указал на вред всему человечеству от воды с «Фукусимы»

Председатель КНР Си Цзиньпин указал премьер-министру Японии Фумио Кисиде, что сброс воды с атомной электростанции «Фукусима-1» скажется на здоровье всего человечества, сообщает «Интерфакс».

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Си Цзиньпин призвал Кисиду решить вопросы с «обеспокоенностью, которую выражают как в Японии, так и за ее пределами» вокруг ситуации со сбросом воды. Китайский лидер попросил Токио поступить «ответственно и конструктивно», сообщил представитель МИД Китая Мао Нин.

Общение Си Цзиньпина и Кисиды прошло на саммите АСЕАН.

Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1» в августе. Второй сброс прошел в октябре, третий — в начале ноября. Японская сторона утверждает, что вода, охлаждавшая реакторы станции, полностью очищена от радиоактивных частиц.