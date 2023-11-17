Дерипаска предрек угасание военного пыла США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что необходимость выплачивать проценты по государственному долгу охладит военный пыл США. RT на русском

«Какие-то официальные лица в Вашингтоне, видимо, серьёзно потрудившиеся на выдумывание всяких санкций, теперь задумались о высокой стоимости американского долга. А он уже свыше 33 триллионов долларов», – пишет Дерипаска. FBM.ru