Reuters: США столкнулись с проблемой сдерживания ядерной программы Ирана

Палестино-израильский конфликт резко сократил возможности США и их союзников для «обуздания» программы Ирана по обогащению урана, так как любые переговоры по этому поводу рискуют усилить напряженность в регионе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет агентство Reuters.

В 2015 году Иран и шесть стран-посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) заключили сделку, в рамках которой Иран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, затем Иран отказался выполнять условия сделки. В феврале 2023 года стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии нашли в Иране уран, обогащенный до 84% — чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

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А в сентябре в распоряжение СМИ попал отчет МАГАТЭ, в котором говорилось о том, что Иран продолжает обходить ограничения, установленные в рамках ядерной сделки.

При этом, согласно одному из двух конфиденциальных отчетов Международного агентства по атомной энергии, с которыми ознакомилось агентство Reuters, Иран уже имеет достаточно урана, чтобы произвести три бомбы, и запасы продолжают расти.

Дипломатические источники в ЕС пояснили изданию на условиях анонимности, что у западных стран, в том числе и США, сейчас мало возможностей «даже рассмотреть более неформальное понимание» ядерной сделки с Ираном в условиях резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Существует своего рода паралич, особенно среди американцев... потому что они не хотят подливать масла в огонь», — пояснил высокопоставленный европейский дипломат.

По мнению экспертов, любые переговоры с Ираном повлекли бы за собой уступки США в обмен на иранские ограничения, однако такой шаг «немыслим» после начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

А внутри страны администрацию главы Белого дома Джо Байдена сдерживают президентские выборы в США, до которых осталось всего год. Бывший президент Дональд Трамп, который на данный момент является основным соперником действующего главы государства, «может ухватиться за любое взаимодействие с Тегераном и представить его как слабость», считают эксперты.

«В нынешних условиях просто политически невозможно добиваться соглашения с Ираном по ядерной проблеме», — констатировал бывший сотрудник Госдепартамента США Роберт Эйнхорн.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, захватив заложников, в том числе и детей. В ответ израильская армия ударила по сектору Газа, стороны перешли в состояние войны. При этом в США поддержали действия Израиля, а президент Джо Байден отдал распоряжение направить израильским властям дополнительную помощь.