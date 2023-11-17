Из Королевской оружейной палаты Британии похитили пушку XIX века

Бронзовую гладкоствольную пушку XIX века длиной 1,7 метра украли из коллекции британской Королевской оружейной палаты, предположительно, для сдачи на металлолом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на представителя музея.

Источник рассказал, что пушка находилась в хранилище, в которое ее переместили в феврале. Сразу после обнаружения кражи сотрудники вызвали полицию — правоохранители пообещали сделать все возможное для скорейшего возвращения экспоната в музей. Собеседник считает, что бронзовый артефакт украли не из-за его исторической и культурной ценности, а ради сдачи на металлолом.