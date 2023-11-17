Названа страна, способная нанести удар по Израилю на юге сектора Газа

Сколько бы США не посылали авианосцы на Ближний Восток, пожар вспыхнет такой, что мало не покажется. Все упирается в ВС Египта. Израиль сейчас хлебнул в секторе Газа. Он, конечно, добивается успехов, но о цене побед мы узнаем еще очень не скоро, сейчас они успокоились и стараются не публиковать данные о потерях, — подчеркнул Суконкин.