Названа страна, способная нанести удар по Израилю на юге сектора Газа
Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru не исключил «большой битвы» между Египтом и Израилем из-за вероятных планов ЦАХАЛ начать операцию против ХАМАС на юге сектора Газа. Эксперт предположил, что ВС Египта приведены в состоянии полной боевой готовности, а часть подразделений переброшены непосредственно к границе с еврейским государством.
Юг сектора Газа — это граница с Египтом, чьи вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, а часть подразделений сосредоточенны непосредственно у государственных рубежей. Если Израиль начнет вторжение в южную часть сектора Газа, то спровоцирует неминуемые эксцессы — шальная пуля, снаряд или ракета упадут на территории соседней арабской страны или ненароком уничтожат какой-нибудь объект, могут пострадать или погибнуть граждане Египта, — добавил Суконкин.
По его словам, Египет обладает мощными вооруженными силами, особенно ВВС и сухопутными войсками, поэтому преимущество, в отличие от 1970-х, окажется на стороне африканской страны, а не Израиля. По мнению Суконкина, даже присутствие авианосцев США на Ближнем Востоке не повлияют на силовые меры Каира.
Сколько бы США не посылали авианосцы на Ближний Восток, пожар вспыхнет такой, что мало не покажется. Все упирается в ВС Египта. Израиль сейчас хлебнул в секторе Газа. Он, конечно, добивается успехов, но о цене побед мы узнаем еще очень не скоро, сейчас они успокоились и стараются не публиковать данные о потерях, — подчеркнул Суконкин.
Суконкин отметил, что руководство Израиля должно обладать «невероятным мужеством», чтобы начать военную операцию на юге сектора Газа. При этом он не исключил, что еврейское государство решило уничтожить ХАМАС раз и навсегда, поэтому ни с какими потерями считаться не будет.