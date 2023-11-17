Экс-премьер Украины заявил о банкротстве страны

«Банкротство Украины уже зафиксировано. Это банкротство проявляется в том, что страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет. 75% бюджета — это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере € 1,5 млрд», — написал Азаров в своих соцсетях. News.ru