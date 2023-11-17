Тело американского актера Декса Карви найдено в ванной в его доме

Скончался американский актер кино и ТВ и комик Декс Карви, сын известного актера и комика Даны Карви.

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Как сообщили в своем официальном заявлении родители артиста, их старший сын умер в результате передозировки.

"Декс многое успел сделать в свои 32 года, будучи талантливым в разных областях - музыке, кино, комедии, занимаясь всем этим со страстью", - сказано в некрологе.

Свой пост в соцсети Дана и Пола Карви завершили молитвой за "всех тех, кто сражается с зависимостью".

Как передает Deadline, звонок в экстренные службы поступил из дома Карви и его девушки в Лос-Анджелесе в среду поздно вечером. Отмечено, что комик "заперся в ванной и никак не реагировал". Прибывшим медикам реанимировать артиста не удалось. Труп молодого человека отправлен на вскрытие.

Декс снялся, в частности, в сиквеле "Приключений Джона Грязнули" и участвовал в телешоу отца.