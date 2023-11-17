ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по освобождению заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале ноября Бен Цви подтвердил, что в заложниках в секторе Газа находятся 240 человек — «от грудных детей до стариков».

Несколько человек позже были освобождены. Дипломат отмечал, что одну из них, молодую военнослужащую, удалось найти и освободить военным.

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе», — заявил израильский дипломат.

Он добавил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу. По словам Бен Цви, члены ХАМАС до сих пор не предоставили список заложников, поэтому в Израиле не знают живы ли заложники и в каком они состоянии.

В ночь на 15 ноября израильская армия начала операцию в крупнейшей в секторе Газа больнице Аль-Шифа, заявив, что под ней расположен командный пункт ХАМАС. Израильские военные заявили, что одной из целей операции является освобождение заложников. Они обвинили ХАМАС в использовании больницы и находящихся в ней людей в качестве живого щита. В ХАМАС эти обвинения отвергают и называют операцию нарушением международного права.