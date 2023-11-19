В США назвали «величайшего геополитического врага в мире»

«Китай — наш величайший геополитический враг в мире… И они вступили в союз с Ираном , Россией и Северной Кореей . И действия, которые они предприняли коллективно, были направлены на подрыв и дестабилизацию Соединенных Штатов и наших союзников по всему миру», — считает Лоулер.

«…администрация [Байдена] должна про являть твердо сть и стойкость в отношениях с Си Цзиньпином и Китаем. Они не наши союзники и не наши друзья», — констатировал Лоулер.

До этого президент США Джо Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе».

До этого Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.