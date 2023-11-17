Азаров заявил, что Украина является банкротом

Украина является страной-банкротом, в которой 75% бюджета являются грантами или займами. Об этом сообщил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Кризис на Украине начался уже давно, и банкротство Украины уже зафиксировано», — написал он в своих соцсетях.

Азаров подчеркнул, что три четверти бюджета являются заёмными или грантовыми средствами.