Азаров заявил, что Украина является банкротом
Украина является страной-банкротом, в которой 75% бюджета являются грантами или займами. Об этом сообщил бывший украинский премьер Николай Азаров.
«Кризис на Украине начался уже давно, и банкротство Украины уже зафиксировано», — написал он в своих соцсетях.
Азаров подчеркнул, что три четверти бюджета являются заёмными или грантовыми средствами.
Ранее он сообщил, что Украина погружается в 1937-й год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок СБУ