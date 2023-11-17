Политиков ФРГ предупредили о возможных звонках от Вована и Лексуса

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) предупредило немецких политиков о возможных звонках российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). ТАСС
Как сообщает газета Bild, спецслужба, занимающаяся контрразведкой, отправило инструкцию немецким чиновникам во всех регионах, в которой содержатся правила, которые не позволят им «попасть на удочку» любителей розыгрышов. RT на русском
1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран. Lenta.ru