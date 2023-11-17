В Госдуме высказались о создании российского аналога Евровидения

Я безусловно поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причем я бы не стал создавать альтернативу. Нужно сделать действительно своё и то, что будет объединять талантливых людей, это просто здорово. Любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире Евровидения и подобных историй. И это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований и кинофорумов, — сказал Шолохов.