В Госдуме высказались о создании российского аналога Евровидения
России не нужно создавать аналог Евровидения, а нужно сделать собственный музыкальный конкурс, который будет объединять молодых талантливых людей по всему миру, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он поддержал приглашение на мероприятие страны БРИКС и азиатские государства.
Я безусловно поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причем я бы не стал создавать альтернативу. Нужно сделать действительно своё и то, что будет объединять талантливых людей, это просто здорово. Любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире Евровидения и подобных историй. И это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований и кинофорумов, — сказал Шолохов.
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс ИнтерВидение в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира. По словам Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе Евровидение, который в последние годы оказался «под большим политическим воздействием».