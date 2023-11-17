В Южной Осетии заявили об угрозах безопасности на границе с Грузией

Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии заявил о предпосылках эскалации напряженности на границе с Грузией и угрозах пограничной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, призвав граждан республики быть бдительными и не поддаваться на провокации.