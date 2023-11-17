СМИ: украинцы массово уезжают из Польши

Многие украинских беженцев уезжают из Польши обратно на Украину, или же переселяются в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал INTERIA Biznes.

Согласно последним данным Евростата, количество украинцев в Польше систематически уменьшается. Статистика показывает, что Германия становится основным местом проживания беженцев, а 15 из 17 млн граждан Украины, пересекших границу после февраля 2022 года, уже вернулись к себе на родину. Всего в ЕС находятся около 4,2 млн украинских беженцев. В Германии проживают 1,1 млн, а в Польше — 958 тысяч.