СМИ: украинцы массово уезжают из Польши
Многие украинских беженцев уезжают из Польши обратно на Украину, или же переселяются в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал INTERIA Biznes.
Согласно последним данным Евростата, количество украинцев в Польше систематически уменьшается. Статистика показывает, что Германия становится основным местом проживания беженцев, а 15 из 17 млн граждан Украины, пересекших границу после февраля 2022 года, уже вернулись к себе на родину. Всего в ЕС находятся около 4,2 млн украинских беженцев. В Германии проживают 1,1 млн, а в Польше — 958 тысяч.
Отметим, что украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. В их числе право на работу, социальные выплаты, поддержка в оплате жилья, бесплатная медицина и страховка автомобилей. Замглавы МВД, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявлял, что через некоторое время украинцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут самостоятельно оплачивать свое жилье.