Эрдоган назвал способ решить палестинский вопрос

«Военное противостояние между Израилем и Палестиной подтвердило неизбежность урегулирования палестинского конфликта на основе принципа существования двух государств в границах 1967 года», — отметил турецкий лидер, подразумевая признание суверенитета обеих стран, при котором Восточный Иерусалим должен являться столицей Палестины.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания рассказал, что Израиль не добьется поставленных целей в секторе Газа. Кроме того, по его словам, израильские заложники будут выпущены на свободу на условиях палестинского движения.