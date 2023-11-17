Президент Литвы покинул заседание Евросовета ради матча

Президент Литвы Гитанас Науседа преждевременно покинул заседание Европейского совета в Брюсселе, где рассматривалась ситуация на Украине, ради баскетбольного матча «Жальгириса». Об этом пишет Delfi.

Глава Литвы ушел с заседания по вопросам экономики, Украины и миграции до его окончания. Его самолет поднялся в воздух в 14:03, при том, что встреча завершилась в 14:18, утверждается в статье.

В тот же день Науседа был замечен на матче Евролиги между баскетбольными командами «Жальгирис» и «Валенсия», в котором литовцы уступили со счетом 72:87.

23 марта Евросовет анонсировал, что ЕС поставит на Украину в общей сложности 1 млн боеприпасов. Однако в ноябре глава евродипломатии Жозеп Боррель признал на встрече министров обороны государств Евросоюза, что у него нет «собственного склада боеприпасов» для Украины.