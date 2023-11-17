«Лучше не попробовать»: Байден отказался произносить сложное слово

«Здесь, в этом всемирно известном центре инноваций, ведущие технологические компании, таких как Anthropic и - я сейчас неправильно произнесу название. Я даже не буду пытаться. Лучше не попробовать и не ошибиться, чем попробовать и произнести неверно. Смысл в том, что малый и средний бизнес и стартапы также начинают действовать», - заявил Байден.