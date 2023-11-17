«Лучше не попробовать»: Байден отказался произносить сложное слово
Президент США Джо Байден во время выступления отказался повторить труднопроизносимое название компании с телесуфлера, заявив, что иногда «лучше не пытаться». Расшифровка его выступления опубликована на сайте Белого дома.
Выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Байден говорил об американских компаниях, инвестирующих в «зеленую экономику».
«Здесь, в этом всемирно известном центре инноваций, ведущие технологические компании, таких как Anthropic и - я сейчас неправильно произнесу название. Я даже не буду пытаться. Лучше не попробовать и не ошибиться, чем попробовать и произнести неверно. Смысл в том, что малый и средний бизнес и стартапы также начинают действовать», - заявил Байден.
Ранее СМИ рассказали, что неоднократные спотыкания Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.
Отмечалось, что падения и рассеянность 80-летнего Байдена могут усилить нежелательные опасения по поводу его возраста, поскольку президент будет баллотироваться на второй срок в 2024 году.