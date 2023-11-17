Си Цзиньпин сорвал овации на ужине с американскими бизнесменами

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на встрече с главами крупных американских компаний. Его слова о Китае как о друге США вызвали бурные овации, пишет Financial Times.

Он отметил, что мир нуждается в том, чтобы Китай и Соединенные Штаты "сотрудничали ради лучшего будущего".

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В публикации обратили внимание, что на эти слова участники встречи отреагировали "бурными овациями".

Ужин китайского лидера в кругу американской деловой элиты состоялся после его переговоров с президентом США Джо Байденом. Важный итог встречи - курс на возобновление контактов по военной линии. Однако в остальных вопросах стороны не достигли соглашений. Об этом заявил политолог-китаист Андрей Островский.