Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал российскую спецоперацию залогом безопасности полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сель возглавил турецкую делегацию, посетившую Крым в ноябре. Члены делегации побывали в Ялте и приняли участие в заседании круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.

После этой встречи Сель заявил РИА Новости, что в составе РФ Крым продолжает свое развитие.

«СВО и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова», - подчеркнул он.