Глава делегации Турции назвал спецоперацию залогом безопасности Крыма
Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал российскую спецоперацию залогом безопасности полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
Сель возглавил турецкую делегацию, посетившую Крым в ноябре. Члены делегации побывали в Ялте и приняли участие в заседании круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
После этой встречи Сель заявил РИА Новости, что в составе РФ Крым продолжает свое развитие.
«СВО и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова», - подчеркнул он.
В сентябре Крым посетила китайская делегация. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что власти полуострова обсудили с представителями Пекина туристические обмены, сотрудничество в информационной сфере и программу обмена для учеников музыкальных школ.