В Чехии начали пломбировать российскую недвижимость

В Чехии «заморозили» десятки объектов российской недвижимости - на части зданий появились пломбы с датой 16 ноября. Об этом сообщает České noviny.

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Блокировка российских госактивов стала результатом внесения компании по управлению активами РФ за рубежом в национальный санкционный список Чехии, одобренный правительством 15 ноября. Речь идет о примерно 70 объектах недвижимости, в основном в Праге, Среднечешском крае и Карловых Варах, сообщал министр иностранных дел Ян Липавский. С опечатанными зданиями нельзя совершать с ними никаких операций, в том числе нельзя получать арендную плату с арендаторов

Из кадастра недвижимости следует, что сейчас в Праге опечатаны здание школы на Крупковой площади, дом на улице Овенецка, а также здание бывшего консульства РФ в Карловых Варах.

Меры по блокировке не распространились на четыре дипломатических здания (включая посольство и резиденцию посла).

По данным České noviny, Чехия также продвигает заморозку российских государственных активов на территории всего ЕС.