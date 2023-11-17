СМИ: в Чехии начали пломбировать российскую недвижимость
В Чехии «заморозили» десятки объектов российской недвижимости - на части зданий появились пломбы с датой 16 ноября. Об этом сообщает České noviny.
Блокировка российских госактивов стала результатом внесения компании по управлению активами РФ за рубежом в национальный санкционный список Чехии, одобренный правительством 15 ноября. Речь идет о примерно 70 объектах недвижимости, в основном в Праге, Среднечешском крае и Карловых Варах, сообщал министр иностранных дел Ян Липавский. С опечатанными зданиями нельзя совершать с ними никаких операций, в том числе нельзя получать арендную плату с арендаторов
Из кадастра недвижимости следует, что сейчас в Праге опечатаны здание школы на Крупковой площади, дом на улице Овенецка, а также здание бывшего консульства РФ в Карловых Варах.
Меры по блокировке не распространились на четыре дипломатических здания (включая посольство и резиденцию посла).
По данным České noviny, Чехия также продвигает заморозку российских государственных активов на территории всего ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают неприемлемыми санкции Чехии против российской государственной собственности. Он назвал позицию чешских властей антироссийской и «вызывающей абсолютное недоумение». Песков заявил, что власти РФ проанализируют ситуацию и, возможно, примут ответные меры в отношении чешской госсобственности.