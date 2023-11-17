В Баку предотвратили нападение на одно из посольств

В Баку предотвратили теракт, который местный житель пытался совершить в отношении посольства одного из государств. Об этом сообщает Trend.

По данным агентства, в ноябре (дата не уточняется) М.Х. Гусейнзаде с оружием в руках попытался ворваться в здание посольства. Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали его и разоружили.

Гусейнзаде арестовали на четыре месяца. Против него расследуется дело по статьям о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму.