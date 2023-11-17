СМИ: в Баку предотвратили нападение на одно из посольств
В Баку предотвратили теракт, который местный житель пытался совершить в отношении посольства одного из государств. Об этом сообщает Trend.
По данным агентства, в ноябре (дата не уточняется) М.Х. Гусейнзаде с оружием в руках попытался ворваться в здание посольства. Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали его и разоружили.
Гусейнзаде арестовали на четыре месяца. Против него расследуется дело по статьям о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму.
Ранее в Пекине произошло нападение на сотрудника посольства Израиля. Мужчина получил ножевое ранение, его госпитализировали. Нападение было совершено в день, когда движение ХАМАС призвало мусульман провести акции в поддержку палестинцев.
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